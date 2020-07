El Madrid, en vilo: Camavinga no tiene claro su futuro

Camavinga ha sido uno de los jugadores más importantes de la temporada de la Ligue 1 que dieron por cancelada por culpa del coronavirus y en la que el joven de 17 años estaba haciendo unos números impresionantes.

Camavinga ha sido relacionado con el Real Madrid en los últimos meses, tanto que medios como 'RMC Sport' informaron de que el club blanco y el francés habían acelerado las negociaciones por el futbolista.

Pero con el paso de los días todo se ha ido poniendo de un color gris. Según 'L'Équipe', Camavinga tiene serias dudas con su futuro y sobre la próxima temporada, para la que estaría meditando si presionar para salir o quedarse.

Lo que ha generado las dudas en Camavinga es la posible clasificación del Rennes a la Champions League, pues el club francés disputará la previa a partir de la tercera ronda.

"La salida de Camavinga no se ha hablado. No ha habido nunca un interés real. Desde mi llegada, tenía claro que la haríamos con Camavinga en el proyecto. ¿Si el Real Madrid ofrece 80 millonnes como se dice por él? La respuesta es no. Queremos seguir con él para que siga evolucionando en el Rennes", dijo el presidente del Rennes en unas declaraciones a 'RMC Sport'.

La joya del Rennes, eso sí, está muy comprometido con el equipo. En la vuelta a los entrenamientos fue el primero en llegar y ha seguido un plan de diez días para mejorar sus condiciones. Camavinga se lo piensa.