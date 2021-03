A pesar de que el Madrid no tenga un equipo de plenas garantías, el ex 'merengue' Míchel tiene muy claro que es candidato a ganar cualquier título posible. Así lo avisó en su intervención en 'El Transistor'.

"El Madrid es favorito siempre, hasta en los peores momentos ha ganado Champions", afirmó el técnico, que cree que el Atlético no tiene garantizada la Liga y que el Barça tiene "altibajos".

Por otra parte, Míchel habló sobre los dos nuevos reyes del fútbol mundial: Haaland y Mbappé. Su postura es más que clara: "Me gusta más Mbappé, pero soy más de Haaland".

Por último, el técnico madrileño se refirió a su futuro. "Tengo la maleta preparada para volver cuando me salga algo. Estoy esperando porque desde junio hasta aquí he tenido tres oportunidades de entrar en España. Al final no se concretaron", concluyó.