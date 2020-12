"El Madrid es un club exclusivo y el Atlético es pasional"

Quique Sánchez Flores fue jugador del Real Madrid y entrenador del Atlético. Sin embargo, confiesa ser del Valencia desde pequeño por su padrino Alfredo Di Stéfano, quien entrenaba a los 'ches' cuando él era pequeño. Quizá eso le permita ver el derbi de este sábado con otro prisma.

Sobre ambas etapas, Quique, actualmente sin equipo, dijo estar "eternamente agradecido" en una entrevista para 'Marca': "Me mejoraron en todo, me hicieron ser muy competitivo y me exigieron al máximo, tanto primero como jugador como después como entrenador. En las dos aceras me han tratado con un respeto enorme".

"Puede que sea muy raro, lo sé. Pero le aseguro que yo me encuentro madridistas por la calle que me hablan de la Liga que ganamos, del 5-0 al Barcelona. Y si me encuentro con atléticos, me demuestran que están agradecidos a aquella etapa que fue preludio de todo lo que ha llegado después. No puedo elegir. Es como lo de papá y mamá", agregó.

No se queda con ninguno, pero sabe bien cómo es cada uno. Cuestionado sobre qué le sugiere uno y otro, dejó interesantes respuestas, empezando por un Real Madrid del que dice percibir "exclusividad": "Es un club muy exclusivo por muchas razones. Y me parece que como está en este momento, con esas pausas silenciosas que tiene, está preparando algo".

"Más allá de que esté levantando, posiblemente, el mejor estadio del mundo, me da la sensación que después y detrás de todo, su presidente está preparando un gran Real Madrid y habrá un gran Real Madrid", agregó Quique, que definió al Atlético como "un club patriótico, racional y pasional".

"Esta última es la mejor definición. Pone pasión en todo lo que hace en el campo y en sus aficionados. Atraviesa por un momento extraordinario presidido por la continuidad en el trabajo. Ya es uno de los grandes y no sólo en España, donde se ha acercado al Real Madrid y al Barcelona en muchos sentidos", explicó.

En lo futbolístico, habló de la suprerioridad por dentro del Atlético y de que el Madrid debe adaptarse a sus circunstancias. "El Madrid va a depender de recursos como pueden ser las combinaciones por fuera, las habilidades en el uno contra uno de Rodrygo o Vinicius. Un tipo de recursos que o los tienes muy bien manejados y trabajados o se te van a quedar escasos", señaló Quique.

"Hace unos años con Bale, Ronaldo, Benzema... era una solución porque esos tres siempre estaban en los centros de Marcelo o Carvajal, pero ahora solo queda Benzema, que es quien menos remate de cabeza tiene. Necesitará un tipo de recursos que o los tienes muy bien manejados y trabajados o se te van a quedar escasos", continuó.

Además, hizo una radiografía del conjunto blanco y su situación: "Lo que no puedes comprar con dinero al final solo depende del trabajo. Cuando se habla de ilusión, felicidad, intensidad, ambición... Eso solo se consigue con actitud. Y cuando a los partidos no entras desde el minuto uno, sino que entras cuando ya han pasado 20 o más tarde, o cuando el rival te ha ganado el pulso, entonces los intangibles necesitan trabajo".