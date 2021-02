"El Madrid hace con Ramos lo mismo que el Barça le hizo a Suárez"

Diego Forlán es uno de los mejores delanteros que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos 20 años. El uruguayo fue 'colchonero' entre las temporadas 2007-08 y 2010-11. En su periplo en la capital de España, logró alzarse con la Europa League en 2010 y con la Supercopa de la UEFA ese mismo año.

Por ello, el charrúa repasó la actualidad de LaLiga en los micrófonos de 'El Larguero' de la ' Cadena SER' y dejó un par de análisis más que interesantes.

"Sería una lástima que Ramos no renovase con el Madrid y que un jugador con su trayectoria se tuviera que ir a otro lado y terminar en otro lado. Está en condiciones y marca la diferencia. Defensivamente es fuerte y tiene su presencia. No se basa ningún club por un jugador porque depende de todos", dijo el ex futbolista sobre la situación del camero en el equipo blanco.

"El error que cometió el Barcelona con Suárez lo está cometiendo el Real Madrid con Ramos. Son importantes, hay una plantilla, son negociaciones y uno tiene que entenderlo por ambas partes. Es un jugador grande y que está vigente más que algunos jóvenes", prosiguió.

Aunque defendió la continuidad del central, subrayó: "Ningún jugador está por encima de ninguna institución. Cuando se le permite ese poder es cuando se comete el error. Es importante tener a un jugador como Ramos que tiene ese poder como Cristiano o Messi, pero no es fácil administrarlo y poner los límites. Cuando se exceden tiene que haber alguien superior que lo marque".

Por último, respondió a la pregunta sobre si ve campeón al equipo del Cholo. "Es difícil que se le escape. En el fútbol no se puede predecir nada. Los partidos se deciden por detalles. Hay un mes que te puede ser fatal. Las temporadas son largas y ahí el Atlético está sacando distancia de puntos. Es un equipo sólido con buenos recambios", concluyó.