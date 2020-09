El Madrid hace los deberes en el mercado

Tras una temporada más que positiva en la que se conquistó LaLiga y la Supercopa de España, el Real Madrid afrontaba un verano atípico por el coronavirus con las ideas bien claras en el mercado.

Con una plantilla joven y llena de jugadores con mucho futuro, el conjunto blanco no tenía en mente ningún gran desembolso por un astro y el objetivo era todo lo contrario: buscar salida a algunas de sus piezas.

La crisis económica provocada por la pandemia hacía necesario, tal y como apunta 'AS', reducir la masa salarial y conseguir el máximo beneficio en 'cash' con los traspasos para afrontar la misma con garantías. Y la hoja de ruta blanca se está cumpliendo a la perfección.

De momento, el equipo del Santiago Bernabéu ya ha colocado o está a punto de colocar a varias de sus perlas con cesiones que le permiten esta temporada aliviar ese gasto en salarios. Kubo ya salió al Villarreal, Reinier se marchó al Borussia Dortmund, Ceballos está cerca de regresar al Arsenal, Brahim lo tiene hecho con el Milan, Vallejo ha vuelto al Granada...

De igual forma, en el apartado de ventas, el conjunto de Concha Espina está cerca de quitarse a uno de sus mayores 'problemas' en este sentido: el colombiano James Rodríguez.

El jugador 'cafetero' nunca ha sido del agrado de Zinedine Zidane y su presencia en el equipo era incómoda en todos los sentidos, entre ellos el económico. Por fortuna para el club, su salida rumbo al Everton (a cambio de unos 25 millones de euros) está muy cerca de cerrarse.

Otros futbolistas también han salido este verano, con Achraf dejando 40 millones de euros en las arcas blancas. También futbolistas como Óscar Rodríguez (al Sevilla por 15 'kilos') o Javi Sánchez (por tres millones al Valladolid) han dejado un buen rédito en las cuentas 'merengues'.

Todo marcha según lo previsto y en estos momentos solo quedarían tres temas por resolver: Reguilón, Mariano y Bale. Al primero se le busca una nueva cesión o una venta con opción de recompra. El segundo suena con fuerza para el Benfica. El galés, sin duda, es el mayor problema. No se quiere mover del Madrid y no hay ofertas sobre la mesa por él, pero desde el club no pierden la esperanza. Y es que todavía queda mucha tela por cortar en verano.