El Madrid intenta ganarse al padre de Haaland

El Real Madrid es uno de los gigantes de Europa que sueñan con Erling Haaland. El Borussia Dortmund le protege celoso mientras revienta porterías una detrás de otra, veremos si solo por esta temporada o alguna más, pero su futuro le acabará llevando fuera del Signal Iduna Park más pronto que tarde.

Los blancos piensan en para el verano de 2022, cuando esperan juntarle con Kylian Mbappé. Ese es el proyecto, luego la economía y la realidad dirán "aquí estoy" si es necesario. Pero para que así sea, Florentino Pérez y su secretaría técnica hacen cuentas y buscan la manera de afrontar la operación en el futuro.

Como relata 'AS', en ella habrá una pieza clave: Alfie Haaland. Su padre, ex mediocentro de equipos como Nottingham Forest, Leeds United (donde nació Erling) o Manchester City, es quien ha guiado desde los inicios la carrera del delantero. Es su referente y consejero, y no toma ninguna decisión sin su aprobación.

Y eso que el agente de Haaland es ni más ni menos que Mino Raiola. Negociar con el excéntrico italiano no es nada fácil y el Manchester United se quedó sin su cliente por sus descomunales pretensiones económicas. Si el Borussia Dortmund se lo llevó fue porque aceptó las comisiones y cláusulas para ser trampolín de la carrera del jugador.

Pero como decimos, el Real Madrid sabe que debe centrarse en la relación con Alfie Haaland para tener éxito en las negociaciones. La unión entre padre e hijo es íntima y no solo se ayudan en lo profesional, sino en lo personal. Él fue quien animó a Erling a fichar primero por el Salzburgo y después por el Borussia. Eso sí, la última palabra en lo económico le corresponde a Raiola.

Aunque Alfie también se lleva sus tajadas. Del fichaje del delantero noruego por el Borussia Dortmund, Raiola se llevó una comisión de 15 millones de euros, pero es que el agente le sacó otros ocho al padre. Así que quien quiera llevarse en 2021 o 2022 a Haaland del club alemán, ya sabe que primero va su progenitor.