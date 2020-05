"El Madrid me ofreció todo menos la capitanía, que era de Raúl"

Totti es el 'one club man' de la Roma por excelencia, pero hubo un tiempo en el que estuvo más que cerca de recalar en el Madrid. El club blanco le ofrecía lo que pidiera, pero Totti finalmente se quedó en la Roma.

Así lo relató, a la revista 'Líbero'. "Digamos que tenía la intención de ir en un 80% de posibilidades al Real Madrid", empezó diciendo 'Il Capitano', al ser consultado por su famoso fichaje frustrado por el club blanco.

"Además, la Roma no estaba en su mejor momento, que digamos. Aunque es cierto que Sensi habría hecho cualquier cosa por mí. Pagaban mucho", insistió Totti.

El mayor problema es que por aquel entonces, el '10' del Madrid era Figo. Totti podría encontrarse en un problema, a la sombra de una estrella del club. "El Madrid me ofrecía mucho, cualquier cosa para ir allí", recordó, insinuando que incluso podría haber ocupado el puesto de Figo si así lo hubiera querido.

"Todo salvo la capitanía, porque allí estaba Raúl. Raúl era el jugador que tenía que ganar más. Era el capitán, el símbolo del Madrid, era quien tenía que ganar más. Cualquiera que llegase tenía que ganar menos que él", añadió.

Recordó cómo fueron aquellos días. "En 2004 cumplía mi contrato con la Roma. Hubo algunos problemas con el presidente, por otros motivos, no míos personales", dijo.

"El Madrid me ofrecía cualquier cantidad, cualquier cantidad para ir allí. No lo rechacé, lo pensé mucho, estaba al 80%. Fue una decisión desde el corazón, pensando en la afición, en la familia, en los amigos", continuó.

"Era hacer algo diferente a lo que todos hacían. Muchos jugadores iban al Madrid, al Barcelona, al Bayern... Me sentía diferente así. Ya era bueno, pero además era diferente, siempre con la misma camiseta", dijo, para dar carpetazo al tema, Francesco Totti.

También habló de su etapa a las órdenes de Luis Enrique. "Luis Enrique en Roma no lo hizo muy bien, aunque es cierto que no tenía un equipo para ganar. Ya nos habíamos enfrentado como jugadores en el pasado, y me había dejado su sello: cinco puntos de sutura en la pierna", recordó Totti.