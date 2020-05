Kylian Mbappé ha sido relacionado con el Real Madrid. En el Bernabéu buscan delanteros y el del PSG es uno de los candidatos.

Si de Cannavaro dependiera, no se lo pensaba: "El Madrid necesita gente como Mbappé, jugadores jóvenes que puedan seguir el camino de Cristiano", dijo a 'AS'. "Es normal que le quieran en el Madrid", continuó.

Eso sí, entiende que no lo va a tener nada fácil para irse del PSG. "No hay que olvidar que no necesitan el dinero, son ambiciosos y quieren la Champions. Lo veo difícil, muy difícil. El presidente del PSG no es un tipo que no quiera ganar, les conozco bien, antes de dejarle salir van a luchar mucho", destacó.

En cualquier caso, no solo el Madrid quiere a Mbappé. Según las últimas informaciones, el Liverpool también estaría interesado y el futbolista vería con buenos ojos la opción de la Premier.

Cannavaro habló sobre las nuevas generaciones de futbolistas. "Cada una tiene cosas buenas y otras malas. Esta es una generación lista que piensa rápido, pero están pendientes de las pantallas, los móviles, el FIFA... Antes aprovechábamos más la calle, teníamos menos y había que inventar más, con sólo un balón de plástico disfrutábamos diez horas seguidas", comparó.

Por último, habló sobre el regreso del fútbol tras tanto tiempo de parón: "Los jugadores necesitan de cuatro a seis semanas para estar bien, por eso es difícil volver a la Liga tan pronto. Se puede empezar, pero hacerlo en buena forma... se necesita más tiempo".