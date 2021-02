"El Madrid no está bien, no es imbatible"

Federico Magallanes se fue al Real Madrid tras la temporada 97-98, pero nunca llegó a debutar en un partido oficial. El uruguayo acabó yéndose en calidad de cedido al Racing.

Ya retirado, el portal 'TMW' contactó con él para hacerle varias preguntas sobre la eliminatoria frente al Atalanta, club en el que jugó durante dos temporadas.

"El Real Madrid es siempre el Real Madrid, el mejor club del mundo, pero este año no lo veo imbatible. El equipo de Zidane no está bien y el Atalanta puede tener esperanzas de pasar de ronda aunque no sea la favorita", comenzó.

Magallanes dijo que "al Madrid le hace falta alguien que decida los partidos" y se acordó de Cristiano: "Cristiano se marchó y sigue marcando goles en la Juventus en todas las competiciones".

El uruguayo insistió en el estado del Atalanta para acabar y avisar al Madrid; "Es un equipo de alto nivel y que juega un fútbol ganador, así que me ha sorprendido".