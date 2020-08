El Madrid no hará fichajes, y los jugadores lo saben

No habrá fichajes este verano en el Madrid, más allá de los cedidos que vuelvan o se repesquen. José Ángel Sánchez, director general del club, se lo confirmó a los futbolistas que ya se lo olían, tras las palabras del presidente.

La crisis también afecta al Madrid. Este verano no habrá grandes desembolsos, ni siquiera desembolsos puntuales. No habrá gastos. No habrá fichajes, más allá de los jugadores que vuelvan de cesión.

El director general del club, José Ángel Sánchez, se lo confirmó, como revela 'Marca', a la plantilla, en la última sesión en Valdebebas antes de que los jugadores se fueran de vacaciones.

Les dijo, además, que la temporada había sido buena, pese al descalabro en Champions, al haber ganado Liga y Supercopa. Y despidió en persona a Areola, explicándole que, por la complicada situación por la que atraviesa la economía del fútbol, su fichaje no era posible.

Así pues, ni se quedará Areola (ya volvió a París), ni habrá fichajes. Sí, volverán los cedidos, y esos serán los 'fichajes' del Real Madrid este verano, sumido, esta vez por obligación, en la austeridad, con una plantilla cada vez más envejecida, a la que pocos recambios se le han añadido en las últimas temporadas.