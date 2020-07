"¿El Madrid? No me arrepiento de quedarme en el Bayern"

En la extensa entrevista a Robert Lewandowski de 'Sport Bild', el atacante tocó temas importantes como la Champions, su situación actual o las opciones que tuvo de dejar Alemania para ir al Real Madrid en 2018.

El club blanco pensó en el polaco para cubrir el profundo vacío que dejó la salida de Cristiano Ronaldo, pero Lewandowski se mostró fiel al Bayern y lo seguirá siendo.

"Hubo mucha especulación en ese momento. El Madrid es un club muy grande y estaba pensando en ello, pero me quedé y no me arrepiento", aseguró Robert.

Lewandowski insistió en que el Bayern "es una gran familia" y eso "disipa cualquier duda". "Estoy muy feliz en Múnich y soy jugador del Bayern al 100%", continuó.

Son seis las temporadas que ya suma Robert Lewandowski en el campeón de la Bundesliga y le quedan tres años más de contrato, de modo que acabará con 34 años, edad con la que podría tener su última gran renovación.

"No me veo límites ahora mismo. En agostó cumpliré 32, pero me siento con 27 o menos. Quiero jugar al más alto nivel durante muchos más años y haré lo posible para lograrlo", acabó Lewandowski.