"El Madrid no me dejó ir al club que quería"

Después de haber vivido una cesión en el Bayern, James volvió al Real Madrid para intentar hacerse un hueco en el equipo que entrena Zinedine Zidane.

El pasado verano se rumoreó con un posible fichaje por el Atlético, algo que no se terminó de concretar. El colombiano habló de eso y muchos más temas en 'Gol Caracol'.

"Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo. El Madrid la rechazó", empezó diciendo el 'cafetero'.

Asimismo, James continuó en la misma línea: "Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer. Pensé que se cerraba antes esta operación. Sinceramente, no me dejaron ir al club que quería. Querían que me fuera a otro equipo".

Por otra parte, el de Cúcuta quiso agradecerle al Bayern todo lo que hizo por él. "Estaré eternamente agradecido y sobre todo a Heynckes, que sacó de mí un nivel increíble", espetó.

Por último, el colombiano explicó cómo se dio su salida del cuadro bávaro. "Es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz", concluyó.