"El Madrid no me quiso fichar, mucho mejor que me haya llamado el Barça"

Pedri, jugador del Barcelona que ha estado esta temporada cedido en Las Palmas, habló con DjMaRiiO en el canal de YouTube de 'Post United'. El joven delantero español, que realizará la pretemporada con los azulgranas, se mostró muy ilusionado con su llegada al Camp Nou.

Eso sí, el momento que más llamó la atención durante la entrevista fue cuando el mediapunta de 17 años desveló que el Real Madrid no quiso ficharle hace un par de años.

"Hace dos o tres años fui a hacer las pruebas. Estuve una semana, pero me dijeron que siguiera trabajando, que no contaban conmigo, no me quisieron fichar", comentó Pedri.

Y añadió: "El año pasado, cuando empecé la pretemporada con Las Palmas, antes de acabarla ya me había fichado el Barça. Con los partidos de pretemporada ya había firmado, era mi sueño desde pequeño. Mucho mejor que me haya llamado el Barça y tener esta oportunidad".

Además, explicó cómo será el momento de conocer a sus nuevos compañeros 'culés': "Empiezo este año con el Barça, el día 12. A ver qué pasa. Los nervios son normales por los jugadores que te van a ver allí. Como he estado en Segunda y he cogido experiencia voy más relajado. Quiero que empiece ya la temporada y ver si tengo hueco en el Barça".

"Me pondré nervioso cuando vea a Messi"

También se sinceró Pedri sobre el momento en el que conozca a Messi: "Cuando lo vea me pondré nervioso. Es el mejor del mundo. Pero yo dentro del campo me olvido de con quién estoy jugando y la paso como si fuera otro. Me hace ilusión conocer a todos, son buenísimos y voy a disfrutar mucho haciendo la pretemporada y, si me quedo, todo el año".

Finalmente, el joven atacante español reconoció que no descartaría una cesión para poder contar con minutos: "Lo vería bien si no tengo la oportunidad. Hay ofertas de equipos alemanes que están muy bien. No me importaría probar en el extranjero, lo importante es jugar y seguir creciendo. Hay que llegar, trabajar lo máximo posible para poder quedarme. A ver si tengo la oportunidad de cumplir mi sueño desde pequeño".