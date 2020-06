"El Madrid no nos regalará nada"

El coronavirus provocó que muchas operaciones avanzadas en el mundo del fútbol se pararan. Una de ellas fue la de la renovación de Marc-André Ter Stegen.

El meta y el Barcelona acordaron parar la negociación hasta que se recupere la normalidad, pero el portero tiene claro que no se irá a ninguna parte y así lo aclaró en 'Kicker'.

"No es posible que me vaya este verano. En un momento en que muchas personas están preocupadas por su vida, decidimos posponer las negociaciones. Me siento bien en Barcelona, también porque mi familia se siente bien", dijo el futbolista, que ya se expresó en términos similares en los últimos días.

Ter Stegen avisó de que el Barcelona regresó a tope tras el parón. "Físicamente, rara vez hemos estado a un nivel tan alto. Y mentalmente estaremos mucho más enfocados en los partidos que quedan".

El alemán tiene claro, como Messi, que el fútbol será diferente, pero trató de motivarse: "Un partido sin público no es lo más atractivo, pero la pelota rodará y es lo que nos divierte".

Para concluir, el guardameta azulgrana avisó de que el Real Madrid plantará cara hasta el final: "A pesar de estar en una buena posición, el Real Madrid no nos regalará nada. En cuanto a la Champions, tenemos buenas posibilidades de pasar de ronda y queremos aprovecharlo".