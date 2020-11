"El Madrid no será más vulnerable contra el Villarreal"

Además de la Real Sociedad, el Villarreal es una de las revelaciones de LaLiga. El 'submarino amarillo' es segundo y este sábado recibe la visita del Real Madrid, que viene de perder en Valencia.

Emery, que ya se ha medido en muchas ocasiones al conjunto blanco, habló sobre el momento que atraviesan los 'merengues' en 'Marca': "En todos los equipos los inicios han sido complicados por las pretemporadas atípicas y por el coronavirus, que también lo ha padecido. Hay otro factor, que afecta sobre todo a los clubes que jugamos en Europa, que es la gestión de los esfuerzos en las rotaciones y en los partidos. Y en el Madrid se ha añadido problemas de lesiones. Hubo partidos en los que tenía que hacer esa gestión y no llegó el rendimiento".

Sobre si el conjunto que dirige Zidane está en sus horas más bajas, esto dijo el técnico vasco: "Contra nosotros no va a ser más vulnerable. Porque para ponerse por delante en la clasificación necesita ganar, y a los cuatro días le llega el Inter que también es un partido muy importante. Creo que contra nosotros y contra el Inter va a ser el mejor Madrid posible. Cuando juega al 100% de su once inicial, los noventa minutos, es muy difícil de batir".

En relación a 'Zizou', Emery analizó la figura del francés. "Yo creo que hay entrenadores para equipos. Y Zidane es claramente entrenador para el Madrid. Todos confían en él, le tienen respeto. Más allá de que estén mejor o peor, de que se le pueda cuestionar alguna decisión, no podemos olvidar el valor añadido que representa. Se decía que le faltaba una Liga y el año pasado la ganó, después de haber logrado tres Champions", espetó.

Kubo será uno de los protagonistas del encuentro. El japonés puede jugar ante 'su' Madrid y su entrenador, que está exprimiéndole, no ocultó que está satisfecho con él: "Kubo tiene un proceso. Por un lado, el camino del Villarreal y por otro, el camino de Kubo. Y todos queremos que el Villarreal se beneficie de su desarrollo y que él paralelamente se beneficie del Villarreal. Con nosotros ha debutado en Europa y siempre manifiesta compromiso e implicación con el equipo".

Por otra parte, Emery afirmó que la derrota del Camp Nou ayudó a su equipo a resurgir: "El día del Barcelona fue cuando más pudimos abrir los ojos y saber que en esa dirección no podíamos ir y que había cosas que cambiar. Pero no hay que olvidar que tuvimos una pretemporada atípica, por los plazos y por el coronavirus que pasamos con Trigueros y Mario, dos jugadores importantes, y eso retrasó un poco conocer bien al equipo. Pero más allá de ese 4-0 teníamos más información de los otros partidos que habíamos jugado".

Por último, el vasco, que defendió el VAR, explicó por qué eligió el Villarreal. "Vengo a un club que en 23 años de gestión con el presidente Fernando Roig ha jugado una semifinal de Champions y tres semifinales de Europa League. No ha ganado títulos, pero ha estado cerca. Yo vengo de una trayectoria desde Sevilla con títulos; PSG, con títulos y Arsenal, jugando finales. Y me encuentro un equipo que accede a Europa League. Yo buscaba un perfil de club en el que me sintiera a gusto y el Villarreal me lo daba", concluyó.