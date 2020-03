"El Madrid nos ha pedido que estemos fuertes mentalmente"

Pasar todo el día en casa no es fácil. Tampoco lo es para los futbolistas, acostumbrados a pasar la mayor parte del tiempo sobre el césped.

El Real Madrid confía en que sus jugadores sigan el plan individual que se les ha puesto a cada uno. Brahim contó lo que les ha pedido el club durante estos días de confinamiento.

"Nos piden que sigamos entrenando, que sigamos preparando físicamente y que mentalmente estemos fuertes", relató. "Tenemos un plan de trabajo individual en el que hay variedad de cosas", continuó.

La entidad 'merengue' espera que "se termine rápido". Mientras, Brahim contó cómo es su día a día desde que se decretó el estado de alarma.

"Entreno, estoy con mi familia jugando y tengo también tiempo libre, eso no me lo quita nadie. Juego al Fortnite, nunca he jugado tanto", concluyó.