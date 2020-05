"¿El Madrid? Que se interese es bueno, pero estoy bien en el Rennes"

Mucho se viene hablando sobre el deseo del Madrid por llevarse a Eduardo Camavinga. Sin embargo, nada sabíamos de las intenciones del chico porque no había dicho ni mú. En declaraciones a 'Ouest-France', el centrocampista dejó un mensaje entre dos aguas.

"Honestamente, no me concentro demasiado en eso. Es bueno que grandes clubes como los mencionados estén interesados en mí, pero, al mismo tiempo, no estoy demasiado interesado en eso. Sobre todo porque estoy bien en Rennes. Veremos qué sucede después. Dejo que mis padres y mis agentes se encarguen de esto", comentó.

El versátil centrocampista también se refirió al presunto pacto al que llegó con el anterior presidente del Rennes, Olivier Letang, por el cual el jugador se comprometía a continuar en el club si lograban entrar en Champions, como así ha sucedido. "Si hubiera habido un acuerdo como ese mediada la temporada, lo habría sabido necesariamente. Mi futuro se decidirá a final de temporada", precisó.

Camavinga también compartió una anécdota que tiene que ver con su precoz crecimiento en el fútbol y los continuos rumores de su marcha al Real Madrid. "No leo demasiado sobre eso, pero me entero igual. De hecho, no puedo evitarlo. A veces termino rápidamente en redes sociales y veo cosas que me envían los amigos. Una vez, en Amiens, en la Copa de la Liga, un rival me dijo: 'Tenemos que cambiar nuestras camisetas antes de que fiches por el Real Madrid'. No tenía ganas de bromear, habíamos sido eliminados, pero después lo pensé y me reí sobre ello", relató.