"¿El Madrid? Quiero jugar un mínimo de 35 partidos"

La temporada de Dani Ceballos en el Arsenal ha estado llena de altos y bajos, al igual que la del club. El jugador, cedido por el Real Madrid, estuvo muy cerca de abandonar la entidad en el mercado de invierno.

Sin embargo, tanto el club como el jugador apostaron por la continuidad y se ha cerrado con la conquista de la FA Cup. Un título que deja un buen sabor de boca después de todo, según comentó el propio jugador.

"Ha sido una temporada muy difícil y cerrarla con un título es maravilloso", comentó en los micrófonos de 'Tiempo de Juego'. Además, comentó que ahora es el momento de relajarse y reflexionar sobre el futuro.

No quiso vaticinar nada sobre futuro, pero sí dejó un recado para la entidad blanca: "No me pongo a pensar si el año que viene jugaré en el Madrid, cualquier jugador es feliz vistiendo esa camiseta".

Lo que sí aseguró, ya cuando entró en 'El Larguero' de 'SER', es que tiene muy claro que necesita continuidad y se ha marcado un mínimo de partidos para el curso que viene.

"He hablado con Florentino y con José Ángel Sánchez. Quiero jugar un mínimo de 35 partidos", especificó el mediapunta. Este curso ha llegado a jugar 37 enfrentamientos y ha sido titular en 23 de ellos.