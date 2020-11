El Madrid rechazó a Pedri... ¿por culpa de la nieve?

"Probé una semana en el Madrid y me dijeron que no tenía el nivel". Estas son palabras de Pedri, una de las sensaciones de este Barcelona del que dice que es donde "siempre" quiso estar. Pero sí, como él mismo reconoció, estuvo muy cerca de fichar por el eterno rival antes de entrar en la cantera de Las Palmas.

No es alto tan lejano, fue en el año 2018 cuando Pedri estaba aún en edad Cadete. Su confesión sorprendió a todos, pero esta semana le arrojó algo más de luz al asunto José Manuel Díaz, quien fuera responsable de formación y captación del Real Madrid cuando el de Tegueste estuvo a prueba con los blancos.

"Con lo que Pedri mostró en esos entrenamientos, en circunstancias que no eran buenas para él por una nevada impresionante, no alcanzaba para tomar una decisión", explicó el ex responsable blanco en una entrevista para 'SER Catalunya', donde explicó que aquellas condiciones no le permitieron mostrarse.

"Entrenó poco esa semana porque el equipo al que iría, el Cadete, tenía un partido amistoso ese miércoles. El Real Madrid no permite que jugadores a prueba disputen esos encuentros. Después de esa semana el jugador tenía previsto, de no quedarse, firmar por Las Palmas, con la que el Real Madrid tiene una gran relación", agregó José Manuel Díaz.

El ex responsable de formación y captación blanco se mostró sorprendido por ese crecimiento tan rápido de Pedri: "La explosión de Pedri en Las Palmas fue inmediata, porque apenas pasó por la cantera, fue rápidamente al primer equipo".

¿De quién fue la decisión del descarte? José Manuel Díaz se quitó responsabilidad y aseguró que fue algo colectivo: "La decisiones son consensuadas entre varios técnicos. Yo no pude verlo esa semana porque estuve en Krasnodar con el equipo de la Youth League".