"El Madrid se equivocó con Achraf: es de los mejores fichajes del Inter"

Este fin de semana se disputa la jornada 18 en Italia. El plato fuerte será el choque que disputarán el Inter y la Juventus.

Sobre el partido habló Ronaldo en 'La Gazzetta dello Sport'. "Si quieren decir que los dos pelearán por el 'Scudetto', vale, pero ¿no tiene algo que decir el AC Milan?", apuntó.

Ronaldo dejó halagos para Achraf, uno de los jugadores más importantes del Inter. Aprovechó de paso para dejarle un recado al Madrid, su ex equipo: cree que se equivocó al dejarlo ir. "Es un jugador extraordinario, los blancos se equivocaron al perderlo así", opinó.

"A veces me imagino con Achraf y pienso... ¡qué velocidad hubiéramos tenido! Es uno de los grandes fichajes de la década en el Inter", prosiguió.

También destacó el gran nivel de Lautaro. "Me gusta porque no le tiene miedo a nada. Cuando juega, es letal. Te distraes y no te perdona. Es un delantero puro", expresó.

Y, por último, se mojó en la comparación Cristiano-Lukaku: "Son diferentes, pero tienen un punto en común. Cuando el equipo tiene un jugador como ellos, cuesta no apoyarte en él", finalizó.