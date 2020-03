El Madrid se fija en Igor Gomes, el 'nuevo Kaká' de Sao Paulo

El Real Madrid sigue con su estrategia de fichar jóvenes al otro lado del charco. Funcionó con Casemiro y se intenta encontrar a un 'nuevo Neymar' en Vinicius o Rodrygo. Pues bien, ahora podría ser el turno del 'nuevo Kaká'.

Según publica este domingo 'AS', el club blanco tiene en su punto de mira a Igor Gomes, mediapunta de Sao Paulo que acaba de cumplir 21 años. Mide 1,82 metros, es elegante en la conducción, tiene desborde y llegada al área rival.

Nacido en Río de Janeiro, llegó a la cantera paulista con 14 años y fue ascendiendo por sus categorías inferiores hasta debutar en 2018 con el primer equipo. En él suma 44 partidos y cinco goles, y también ha sido internacional con Brasil Sub 20 y la Sub 23 que jugó el Preolímpico.

El propio Kaká decía recientemente que Igor Gomes tenía cierto aire a él. "No son buenas las comparaciones, es demasiada presión para él, pero sí. Es cierto que muchas veces me recuerda a mí en su juego", espetó el ex de Milan o Real Madrid y criado también en la cantera de Sao Paulo.

Por lo pronto, el citado medio insiste en que lo del Real Madrid solo está en la fase de interés. Aún no ha habido ningún acercamiento formal como sí han hecho el propio Barcelona (Abidal fue a verle a Morumbi el año pasado) o el Sevilla. También preguntó por él el Ajax.

El principal problema está en lo económico. El pasado mes de septiembre, Igor Gomes firmó un nuevo contrato con Sao Paulo hasta 2023 que incluye una cláusula de rescisión para clubes europeos de nada menos que 50 millones de euros.

La situación económica en la que quedará el mundo del fútbol por la crisis del coronavirus es una incógnita, aunque está claro que pocos estarán boyantes como para acometer fichajes de gran dimensión. Y los 50 millones no son una cantidad desdeñable.

A favor del Madrid sí que juega el agente del futbolista, Wagner Ribeiro. Este representante llevó en sus inicios al mismo Kaká y fue el encargado de llevar a Robinho al Santiago Bernabéu. Además, hizo de enlace con Neymar y su padre cuando el delantero brasileño pudo fichar por los blancos en 2013.

De momento no hay movimiento alguno por Igor Gomes, pero el mediapunta de Sao Paulo sí que está en la agenda del Real Madrid, que pretende que vaya por el camino de los mencionados Casemiro, Vinicius, Rodrygo o Reinier para seguir formando el relevo generacional de la actual plantilla.