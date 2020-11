El Madrid se relame ante el bajón de Camavinga

Que Camavinga no esté jugando tan bien como acostumbra es una buena noticia para el Real Madrid. El diario 'AS' afirma que la directiva encabezada por Florentino Pérez confía plentamente en su talento y entiende que, si no brilla tanto, quizá pueda venir bien para que su precio baje.

Actualmente, su valor de mercado, tal y como estiman los parámetros de ProFootballDB, laboratorio de datos de BeSoccer, es de 49 millones de euros. Esta cifra está aupada por su edad (18 años), su contrato actual (hasta 2022) y su vitola de nueva perla del fútbol francés.

Pero el rendimiento juega un gran papel en este número y podría bajar si el centrocampista sigue sin cuajar actuaciones sobresalientes. Ya se quedó sin jugar contra el Sevilla porque su entrenador, Julien Stéphan, quería 'castigarle' para que espabilara un poco.

La fuente mencionada en el primer párrafo indica que la idea del Real Madrid es ir a por él en el verano de 2021. La prioridad es Mbappé; esta operación se trabajará en segundo plano. No haber fichado a nadie en la última ventana de traspasos podría dar un margen muy provechoso a los 'merengues' para la siguiente.