El Madrid se sobrepone al COVID-19 y cierra el año con superávit

El Real Madrid cierra el año con ganancias. Esta sentencia no sería noticiosa, o al menos no tanto, si habláramos de cualquier otro año. Pero el COVID-19 hace que el hecho de no perder dinero en 2020 ya sea un enorme mérito.

Se trata de un superávit de 'solo' 320.000 euros, una cantidad alejada de los montantes que suelen rodear a los grandes clubes. Sin embargo, con las circunstancias tan especiales y extremas de la pandemia, cualquier beneficio es bienvenido.

En el Bernabéu, estiman que el presupuesto será de unos 650 millones de euros para este curso. A esta cantidad ya se le habría aplicado la disminución de ingresos que espera el club, que rondaría los 170.

Pero, ¿cómo ha logrado la entidad 'merengue' sobreponerse a la crisis y salir airosa de esta situación? Sin duda, la rebaja salarial de futbolistas y jugadores de baloncesto ha sido determinante.

Dentro de la austeridad a la que se han agarrado todos los clubes, la medida con más peso económico tuvo que ver con los salarios más altos. Así, los jugadores de la primera plantilla de fútbol y basket vieron reducidos sus sueldos un 10%.

La 'operación salida', que ha dejado unos 100 millones de euros en caja, la ausencia de grandes desembolsos en el mercado y la falta de primas por haber ganado la Liga también han sumado en el presupuesto. Además, se espera otra reducción en los salarios en unas negociaciones aún pendientes, según apunta 'Marca'.