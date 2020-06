El Madrid sentencia y dimite

El Madrid volvió al futuro, al de la nueva normalidad, pero también al pasado, al de los partidos locos con desconexiones, dinamita arriba y verbena atrás. El nuevo Madrid fue el viejo de Zidane, ese que irrita en los partidos de dos caras pero que los acaba ganando. De los que deja heridas solo superficiales.

Acabó 3-1 lo que al descanso se aventuraba como una goleada pomposa y no se puso 3-2 de milagro. La magia de Benzema, la raza de Ramos y las ganas de Hazard acabaron fuera del escaparate; Courtois, con un cubito y manos gigantes, fue achicando agua. No mucha, pero sí demasiada para la enorme ventaja y superioridad blanca.

El equipo blanco goleó y amenazó con complicarse con la misma facilidad. Tres goles en los tres primeros tiros a puerta, ninguno disparo tras el descanso. Fue de esos partidos en los que cualquiera de las cosas que ocurren se explican desde el nivel de emoción blanca.

La versión que arrasó al Eibar en la primera mitad debía responder al 0-4 del Barcelona y empezó a hacerlo de la misma manera: marcando en su primera ocasión. Kroos cambió la violencia de sus obuses ocasionales por la sutileza de la vaselina. Dmitrovic aún no había vuelto del confinamiento.

Hazard, casi cuatro meses después en el once, se quiso mostrar y lo logró, pero antes de ello puso los corazones en la garganta al cojear tras una falta rival en la zona operada. No está el ánimo del madridista para esos sustos.

Hablábamos de un Madrid de los de antes, sensación reforzada a la media hora, cuando Sergio Ramos robó el balón y se marchó al área como si fuera montado en su yegua Yucatán. El sevillano sabía que iba a marcar y lo hizo, previa apertura inteligente de Benzema y tras regalo de Hazard. Tenía razón con aquello de que se sentía más fino que nunca en esa exhibición de músculo y confianza. De paso, igualó a Koeman como el defensa más goleador de la historia de la Liga.

Marcelo se unió a la fiesta tres minutos después aprovechando un mal despeje de la zaga cuando Dmitrovic le había negado el tanto a Hazard. Lo mejor de esa acción, además de la dedicatoria a Goerge Floyd, había sido el pase filtrado de Benzema, quien sin marcar estaba destacándose por encima de todos. Haciendo de guardia urbano despejando el tráfico ofensivo, jugando con retrovisores en los dos hombros.

3-0 casi andando, como el Barça. Para empezar a sembrar la convicción de que a ambos les esperan varios paseos y que se jugarán los cuartos en los dos-tres choques complicados que tienen de aquí al final.

El hermano desesperante del Madrid, el que le hizo dimitir del choque, le debió susurrar al oído durante el descanso que ya podía pensar en el choque del Valencia. Incluso con Mendy de lateral derecho por un tocado Carvajal. Lejos de darse un festín anotador para retomar con músculo el fútbol, aparcó los cañones en el vestuario y salió a cumplir el expediente. A la hora de juego, Mr. Hyde tomó definitivamente el timón. Bigas desvió el latigazo de De Blasis bajo las piernas de Courtois (ante había hecho un paradón primoroso a Edu Expósito) y Zidane hizo un triple cambio, Ramos, Rodrygo y Hazard, y el equipo terminó de quedarse sin alma y sin chispa.

Los armeros, sin armas solventes pero siempre valientes, opositaron a soñar. Por suerte para el Real Madrid, su portero se lo tomó muy en serio y evitó que el Eibar se enganchara al choque con el 3-2. Pero el sucedáneo de segunda mitad perpetrada debe servir como alerta para el futuro.

Más allá de que en el tramo final se nota más la inactividad, el desplome fue mental. Hasta Marcelo se mareó y tuvo que jugar los últimos minutos 'dopado', más pendiente de que el médico le diera glucosa y gazpacho que de Pedro León. En una de esas, el murciano perdonó ante Courtois.

Vinicius solo pudo correr una vez, Bale no tuvo ni un primer plano, Dmitrovic no tuvo que sudar y a Kroos y Modrid se les cayó encima el peso del DNI. De los demás, ni una sola noticia. Solo Courtois.

No llegó a haber funambulismo, aunque puede que porque el adversario tampoco tiraba muchos cuchillos. Pero la circense segunda mitad no se la podrá permitir contra rivales de enjundia, como el que el próximo jueves visita el ya estrenado Alfredo Di Stéfano, donde no hay miedo escénico, pero sí fortaleza.