"El Madrid sería favorito ante el City si estuviera Cristiano"

Emmanuel Adebayor solo jugó 45 partidos en el Manchester City y 22 en el Real Madrid, suficiente para opinar de ambos equipos. Con la eliminatoria de Champions a la vuelta de la esquina, el togolés habló sobre ella.

"Si me hubieses preguntado hace dos años si el Madrid remontaría, te diría que sí. Sí sería favorito con Cristiano. Tenían a esa máquina goleadora. Pero no es imposible. El Madrid tiene muchos jugadores con mucha experiencia como Marcelo, Benzema o Courtois", dijo Adebayor en 'AS'.

Habló Adebayor del papel de Benzema tras la salida de Cristiano Ronaldo. "Tuvo que tomar la responsabilidad y creo que lo ha hecho bien. Ha metido varios goles, tantos importantes para el Madrid. Será un peligro, claro", aseveró.

Dio su versión de los hechos Adebayor sobre el partido de ida. "El Madrid iba 1-0, luego 1-1 y después Sergio Ramos acaba con tarjeta roja. Esto solo pasa en los grandes encuentros y vamos a disfrutar mucho en la vuelta. Creo que esa recta vfinal del Manchester City fue muy buena y merecieron ganar", firmó.

En otro orden de cosas, el togolés habló de su etapa como jugador del Real Madrid. "Me encanta Mourinho, tuvimos una buena relación y es él quien me llevó allí, aunque noe le fue fácil. El único trofeo que he ganado hasta ahora ha sido en el Madrid con él. Aunque está en el Tottenham, le deseo todo lo mejor y él es el mejor entrenador que ha pasado por la historia del fútbol", sentenció Adebayor.