"¿El Madrid? Si debo elegir, la prioridad es el Nápoles"

Gasperini, entrenador del Atalanta, no está pensando en el Real Madrid. Al menos, todavía. O al menos, eso es lo que dijo en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Nápoles.

"Si debo elegir, la prioridad es el partido con el Nápoles. Llegamos de una semana normal y es una situación distinta respecto al empate a tres con el Torino, que era el décimo enfrentamiento en 30 días", aseguró.

Sin embargo, no escondió la dificultad de no mirar al compromiso de Champions del miércoles: "Jugar contra los 'azzurri' es una ventaja. Es un partido importante y así no pensaremos en el Madrid".

"¿La alneación ante el Nápoles? La mejor posible. Estamos todos bien, menos Maehle, que no llega al partido por un golpe en el muslo, y Hateboer, que no está disponible", agregó.

Por último, se refirió a las numerosas lesiones del Real Madrid: "Todos los equipos están teniendo. El Nápoles también fue desafortunado. Está claro que si pierdes a jugadores fuertes, algo lo echas en falta".

"La Champions es muy difícil, los partidos son más igualados que en las ligas. Además, vamos a encontrar al equipo con más títulos del mundo. Los jugadores que visten su camiseta siempre son de un nivel altísimo", agregó sobre el encuentro ante los blancos.