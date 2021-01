"Es la peor situación del club desde que estoy aquí"

El jugador del Barcelona Sergio Busquets aseguró que están "motivados y contentos de poder ganar el primer título". "No está siendo una temporada fácil, pero el equipo está mejor y tiene más confianza. Ojalá se pueda trasladar al terreno de juego y conseguir el primer título", incidió el centrocampista.

"El 4-3-3 es el sistema que más hemos empleado en can Barça. Pero va más allá de eso. Son los jugadores, la confianza, el nivel de los jugadores. Nos encontramos cómodos y el equipo necestiaba esto y confianza. No solo ha siso por el sistema, sino por muchas cosas", explicó Busquets.

Uno de los nombres de la final será Leo Messi, ya sea por su presencia o por su ausencia: "Ojalá que llegue, y también con Sergiño, que tampoco pudo estar. Leo es el mejor del mundo y si juega, tenemos muchas más posibilidades. Va a intentar estar. A ver cómo reacciona su cuerpo. Él y los médicos tendrán la última palabra".

"Puede ser la peor situación del club desde que estoy aquí. Es una situación complicada, hasta el límite. Tenemos una pandemia y esto aún lo empeora todo. Todos queríamos las elecciones lo antes posible, pero lo primero es la salud de la gente. Que sean lo antes posible y que el club vaya saliendo de todo eso", aseveró el jugador del Barcelona.

Una de las cuestiones clave del partido puede ser la irrupción de Pedri. En la grada estará Luis Enrique, entrenador de España: "Es decisión del seleccionador. Tiene que seguir demostrando el nivel. No hay que cargarlo de responsabilidad y que sea mejor. Lleva muy poco tiempo y seguro que mejorará. Entre todos debemos ayudarlo. Se lo está trabajando y tiene un talento brutal. Como persona y compañero lo tiene todo para que así sea".

Fue preguntado Busquets sobre el 'Clásico' que al final no se producirá. "El primer paso era ganar el miércoles. Luego me daba igual. Lo importante somos nosotros. No hay que desmerecer al Athletic porque hizo un partidazo. Nuestras cabezas están en ser nosotros y con todos los respetos, enfrentarnos a un gran rival como el Athletic", informó.

Precisamente uno de los hombres punteros del club vasco es Muniain. "Es un jugador muy difícil de marcar porque tiene mucha movilidad. Se asocia bien con todos y ha demostrado siempre su nivel. Si tiene nivel Barça es muy difícil. Está muy a gusto en el Athletic y lo sufriremos. Que tenga el menor protagonismo posible", firmó.

Busquets se acordó de Sergio Lozano, al que envió "un abrazo y mucho ánimo de parte de todo el equipo y mía presente" "está pasando un momento difícil. Le deseamos todo lo mejor.", añadió.