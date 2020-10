El Madrid tembló: Vukcevic pudo hacer el 1-1, pero le dio al larguero

El Real Madrid se puso por delante en su partido contra el Levante en Liga gracias a la calidad de Vinicius, pero estuvo cerca de encajar el tanto del empate rápidamente. Un disparo de cabeza de Vukcevic se estampó en el larguero y obligó a los 'merengues' a subir la guardia.

El serbio remató un saque de esquina y le faltó muy poquito para hacer el 1-1. La defensa blanca no fue capaz de frenar su desmarque y tuvo espacios para buscar un gol que no llegó. No fue buena tampoco la salida de Courtois, que dudó al acercarse al esférico.

Esto no quita galones al inicio de temporada del belga. Ya hizo varias paradas de mérito en los primeros compromisos del conjunto de Zinedine Zidane. Eso sí, de haber marcado su rival en esta jugada, le habría caído más de un palo en las redes sociales.

Resulta curiosa la intentona levantina, pues el Madrid, después de marcar el 1-0, fue claramente superior. Hubo varias acometidas, sobre todo protagonizadas por Vinicius y Benzema, en las que pudo llegar perfectamente el 2-0. Afortunadamente, en defensa, hubo suerte.