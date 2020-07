El Madrid tendrá una semana de vacaciones antes de la Champions

El Real Madrid tiene una nueva Liga en su palmarés y tanto los jugadores como el cuerpo técnico tendrán un merecido descanso para poder festejar con tranquilidad.

Tras el último partido de la temporada de España ante el Leganés, el conjunto blanco tendrá nada más y nada menos que toda una semana para resetear sus mentes de cara a la Champions League.

Según informó 'AS', la decisión llegó tras una reunión de Zinedine Zidane y todo el cuerpo técnico con la plantilla tras un final de temporada muy intenso por la carga de partidos.

Esto hará que los 'merengues' lleguen con energías renovadas para la fase final de la Champions League que se jugará en unas semanas en Lisboa.

Pero el que no acudan a Valdebebas no quiere decir que no tendrán trabajo. Dupont ha preparado tablas de ejercicios para que los jugadores no pierdan la forma en estos días y lleguen en un punto óptimo de forma.