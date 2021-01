"¿El Madrid? Volveré si tengo igualdad de oportunidades"

Dani Ceballos (Utrera, 1996) sigue siendo un chico inquieto y atrevido. Lo demuestra en el campo y fuera de él. Prueba de ello es que es el único futbolista del Arsenal que, cuando está en el banquillo, se sienta encima del respaldo y no en el asiento, como el que observa una pachanga de barrio desde fuera. "Me gusta estar lo más cerca posible del campo", comenta.

En año y medio en Londres se ha consolidado en el mediocentro del Arsenal, aunque siempre apunta al Real Madrid como el gran objetivo de su carrera.

Una meta en espera por el momento, pero para la que se prepara tomando el testigo de los grandes centrocampistas españoles que han triunfado en Inglaterra. En una charla con Efe, el utrerano repasa su momento actual y echa un vistazo al pasado y al presente para descifrar los pasos que le han llevado a vestir el número 8 del Arsenal.

P: ¿Qué ha cambiado en el equipo en estas últimas dos semanas en las que han empezado a ganar?

R: El punto de inflexión fue la victoria ante el Chelsea. Hasta entonces teníamos altibajos y no encontrábamos la victoria. Teníamos claro que trabajábamos bien, pero la pelota no entraba y lo decíamos y lo hablábamos en el vestuario, que había que estar tranquilos que iba a hacer 'clic' todo e íbamos a revertir la situación. Así ha sido y estamos en buena dinámica.

P: ¿Temieron por la cabeza de Arteta?

R: Llevo aquí año y medio y ya he vivido la destitución de un entrenador. Sí que ves cuando el club realmente apoya a un técnico al 100 %. Tuvimos una mala derrota contra el Burnley en un partido clave y ahí creo que fue un punto de inflexión que podía haber puesto en entredicho el futuro de Arteta.

Creo que el club hizo lo mejor posible respaldándolo porque desde su llegada, el equipo no ha hecho más que mejorar. Todos los que quieren al Arsenal deben apoyar y confiar en él. No hay mejor entrenador para este club que Arteta.

P: En enero de 2020 quería irse del Arsenal, pero al final se quedó e incluso volvió cedido más tarde. ¿Qué ha cambiado en este año?

R: En aquel momento estaba recién llegado tras estar dos o tres meses parado por la primera lesión larga de mi carrera. Entras en un cúmulo de cosas que no me había planteado hasta entonces y estaba obsesionado con volver a jugar. No estaba teniendo minutos, pero me di cuenta de que lo mejor era trabajar y revertir la situación y ser importante. "Si hago esto volveré a jugar". Más claro no pudo ser.

Trabajé como un animal, me puse a un nivel físico alto y cuando fue así lo mostré en el campo.

P: La Premier se ha caracterizado por tener futbolistas españoles de su estilo, como David Silva, Santi Cazorla, Cesc Fábregas... ¿Quiere seguir sus pasos?

R: Son tres jugadores que son palabras mayores, pero ellos llegaron en otra época a la Premier League. Era menos física que actualmente, donde es un ida y vuelta continuo, donde el músculo prevalece por delante del nivel táctico, del juego asociativo...

Bajo mi punto de vista es una gran decisión la que tomé, venir al Arsenal, porque me está haciendo mejor jugador, pero es obvio que he jugado en la Liga española y la Premier y mi juego resalta más en España, porque es un juego más combinativo, de tener el balón y es donde más cómodo me encuentro.

P: Al hablar del juego asociativo me viene a la cabeza que un jugador como Mesut Özil no ha tenido hueco en este Arsenal en casi un año. ¿Qué pasó?

R: Mesut ha dado muchísimo al Arsenal. Ya desde el año pasado no venía jugando, pero fue una sorpresa para todos que no estuviera inscrito para jugar en liga.

Pero bueno, creo que el míster tiene una lista muy amplia de 32 jugadores y siempre tiene que dejar a alguien fuera. Mesut, por su carrera y su experiencia, es un caso de repercusión mediática, pero el entrenador tuvo que elegir y tomó esa elección.

P: ¿Cómo se ve al Madrid desde la lejanía?

R: Sigo al Madrid cada partido si no coincide con los nuestros. Es un equipo que empezó regular y que luego cogió una buena dinámica donde fue capaz de conseguir cinco o seis victorias consecutivas... Es un año complicado en el que todos quieren llegar en mejores condiciones a final de temporada, sobre todo con la Eurocopa... Ha habido lesiones y con eso es complicado dar continuidad a los jugadores...

Ha tenido altibajos, pero el Madrid tiene plantilla para los tres títulos.

P: El otro día el cantante C Tangana dijo que su último disco es como el Madrid de Zidane. ¿Qué le dice esa frase?

R: El Real Madrid de Zidane es un equipo campeón, hemos visto que en sus tres cuatro años, solo ha ganado. Si lo califica como un equipo de Zidane, es porque va a ser todo un éxito.

P: ¿Necesita el Real Madrid un relevo generacional?

R: No sé qué decirte. Si hiciéramos una encuesta, muchos dirían que sí y muchos que no. Cuando ves jugar al nivel que juega Luka Modric, al nivel que juega Sergio Ramos... Jugadores que pasan los 33 años y están a un nivel altísimo y jugando todo. Te pones a pensar que no importa la edad, sino manejar la carga de minutos.

P: Para usted, jugar al lado de un centrocampista como Modric debe haber sido una experiencia brutal.

R: Hay gente que puede creer que cuando me fui del Betis perdí dos o tres años de mi carrera, pero no. Lo tomo como un aprendizaje. No jugué todo lo que quería, pero lo que yo aprendí de Luka, de Toni, de Casemiro, de Isco... Te hace ser mejor jugador y que tu nivel suba. Fue una decisión correcta.

P: ¿Es una utopía llegar joven al Madrid y ser titular habitual?

R: Desde que tengo uso de razón, solo ha habido dos futbolistas que han llegado al Madrid jóvenes, con menos de 21 años, que es con lo que yo llegué, y que hayan sido titulares: Uno es Sergio Ramos y otro Karim Benzema, ambos dos leyendas del equipo.

La oportunidad de jugar en el Real Madrid pasa una vez en la vida. A mí me llegó una oferta y la acepté porque pensé que era lo mejor para mí. Obviamente todavía sigo pensando que puedo triunfar en el Real Madrid, pero hay que ir poco a poco. Pero ser titular indiscutible en el Madrid con menos de 24 años es muy difícil de conseguir.

P: ¿Será capaz el Madrid de dejar escapar a un futbolista como Ramos?

R: Creo que tanto Sergio como el Real Madrid están condenados a entenderse. Es un jugador que le ha dado todo al club y viceversa. Él dijo que jugaría hasta gratis en el Madrid porque quiere retirarse en ahí y Florentino está muy orgulloso de que Sergio se retire en el Madrid.

P: ¿Usted jugaría gratis en el Madrid?

R: Todo el mundo lo haría. Cualquier jugador que quiera triunfar en un grande, es que no hay mejor equipo que el Madrid.

P: ¿Qué le tendrían que decir para que en verano quiera quedarse en el Madrid la temporada siguiente?

R: No me tienen que decir nada. Sería tener una charla con el entrenador y el cuerpo técnico que esté en ese momento y saber que voy a tener igualdad de oportunidades con el resto de jugadores. A partir de ahí ya tienes que ganártelo en el campo.