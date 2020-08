El Madrid ya estudia las renovaciones de Ramos, Modric y Lucas Vázquez

Tras poner el punto final a la temporada, el Real Madrid ya mira a su futuro inmediato más allá de los fichajes. Y es que son tres los nombres que copan la actualidad en los despachos del Santiago Bernabéu: los de Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez.

Ocurre que los tres terminan contrato el próximo 30 de junio, así que a partir del 1 de enero serán libres de acordar su fichaje como agente libre por cualquier otro club. Por ello, 'ABC' señala que el Real Madrid ya estudia sus renovaciones.

No obstante, el citado medio explica que no hay ninguna prisa. El Madrid sabe que por delante tiene hasta el mes de diciembre para darle vueltas al asunto y que son tres futbolistas con los que no debería temer, pero está claro que lo primordial es el capitán.

A sus 34 años, Sergio Ramos ha sido el segundo máximo goleador del equipo dirigido por Zinedine Zidane y ha cuajado una de sus mejores temporadas. Florentino Pérez decía tras ganar la Liga que jugaría en el Madrid "hasta que él quiera", pero espera su adiós sea dentro de mucho.

De momento, el presidente y el capitán han decidido mantener sus conversaciones en privado. El acuerdo se cerrará directamente entre ellos, con José Ángel Sánchez y su agente René Ramos como los otros actores del pacto.

Ahora mismo, el Real Madrid le ofrecería al de Camas una temporada más de contrato con el mismo salario, 12 millones netos. Según el rendimiento y los sentimientos de cada uno, este acuerdo se volvería a estudiar antes de 2022.

Modric quería retirarse en el Madrid

Otra de las cuestiones es qué hacer con Luka Modric. Parecía que el croata saldría el próximo verano para que regresara Odegaard, pero el noruego ya está en el Madrid y el Balón de Oro de 2018, que sonaba para la MLS, decía recientemente que su sueño era retirarse en el club.

El futbolista estaría encantado de ampliar su contrato hasta 2022 para poner el punto final a su carrera casi con 37 años vestido de blanco, pero todo dependerá de lo que haga en el campo. Tanto por su parte, porque no quiere ser un lastre si no está en condiciones, como por parte de la entidad.

Por ello es que Modric ha decidido no ir concentrado con la Selección de Croacia. El centrocampista se ha centrado en quedarse en Madrid entrenando para ponerse a tope y demostrar que está en condiciones de continuar.

¿Qué pasa con Lucas Vázquez?

Por otra parte, Zinedine Zidane quiere que Lucas Vázquez renueve por el Real Madrid. El extremo de 29 años es un futbolista controvertido entre la afición blanca, pero el técnico francés confía en él y le tiene como recurso ideal.

Lucas puede ser cuarto centrocampista falso o lateral derecho cuando lo desea Zidane y está contento con él porque es disciplinado, considera que da el nivel y no protesta cuando no tiene minutos. Cumple con el rol que se le pide y por ello no quiere perderle.

En su caso, el Real Madrid tendrá que darse más prisa. El club analizará en las próximas semanas si le renueva o no, porque en caso negativo buscará venderle antes del 5 de octubre, cuando termina la ventana de traspasos, para que no se vaya gratis el próximo verano.