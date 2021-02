"¿El Madrid? Ya no me quiere nadie ahí"

James no cree que nadie le quiera ya en el Real Madrid. El futbolista del Everton lo dijo en un tono de cachondeo en directo de Twitch en la que se prestó a contestar preguntas de los aficionados. Uno de ellos le planteó esta posibilidad.

"Ya no me quiere nadie ahí. Eso es parte del fútbol, muchachos. Creo que la afición me tiene cariño", aseguró. Hay que recordar que la última etapa del centrocampista como 'merengue' fue algo sinuosa. No terminaba de aunar protagonismo y acabó desplazado a un segundo plano en el equipo.

¿Y si volviera a Colombia para retirarse allí? "No está dentro de mis planes, la verdad. Quién sabe en dos, tres o cuatro años porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas, pero creo que no. Ahora mismo, pienso que no", afirmó. De momento, es importante para Ancelotti en la Premier League.

De hecho, estuvo a un gran nivel en el partido contra el Liverpool, que supuso un triunfo importantísimo para los 'toffees'. Poco a poco, James está siendo cada vez más importante. Dan buena cuenta de ello sus estadísticas y su protagonismo en el Everton.