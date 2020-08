El Madrid ya reina en la Youth League

El Real Madrid cayó en cuartos de final de la Champions, pero no se quedó sin su pedazo de gloria europea en este 2020 atípico. No fueron los mayores, sino los 'cachorros' dirigidos por Raúl González Blanco, los que levantaron en Nyon la UEFA Youth League.

Sucumbió el Benfica, que pierde con esta su tercera final por la 'Orejona' Juvenil y agiganta la leyenda de su mal fario hasta en la cantera. Y no por no acercarse, a pesar de que el Real Madrid sacó a pasear su temple y su autoridad. Pero en un choque entre dos de las canteras más grandes de Europa, no hay nada fácil.

De hecho, Raúl y los suyos pueden dar las gracias a Luis López. El portero murciano ha estado inconmensurable durante todo el torneo y en la final le llegó el momento de lucir. Lo hizo con un penalti que pudo cambiar el transcurso de todo, porque con el equipo venido abajo y el Benfica envalentonado, su mano ante el disparo de Tiago Dantas fue un balón de oxígeno.

Años atrás, al Benfica ya le tocó tragarse sus lágrimas ante el Barça de los Munir o Adama en 2014 y frente al Red Bull Salzburgo en 2017. Contra el Real Madrid querían redención y apretaron al máximo desde el minuto uno. Encajonaron a los blancos, que aguantaron los primeros empellones sin que el balón llegara a acercarse a su portería.

Tras resistir, el Madrid respiró y se estiró. A través de sus bandas, donde Marvin y Carlos Dotor aparecían como aviones, el conjunto blanco empezó a dominar el encuentro. En el medio también daban criterio Blanco, Arribas y Morante. Y entre ese dominio madridista llegó el gol, el primero, en el minuto 26 de partido.

El goleador fue Pablo Rodríguez, que se elevó en el primer palo tras un centro desde la derecha de Arribas para remachar con la testa. Grito de alegría y también silencio de preocupación, porque el delantero se rompió. Cayó mal tras el choque con Araújo y no pudo ni celebrar el tanto que ponía por delante al conjunto blanco en la final.

Después del tanto siguió el achuchón madridista y 20 minutos después cayó el 2-0. Arribas, otra vez dañino, buscó con un pase de la muerte a Carlos Dotor y se le metió de por medio Henrique Jocu, que sin querer dejó roto a Kokubo y se metió el balón en su propia portería. Un jarro de agua fría tremendo para los portugueses, que sí reaccionaron en la segunda mitad.

Con este marcador no estaba todo hecho y el equipo de Luís Castro lo demostró. Nada más regresar de vestuarios, en un inicio de segunda mitad loco, Gonçalo Ramos recibió un centro raso desde la derecha que reventó con la diestra. Luis López respondió felino en hasta dos ocasiones, pero el delantero benfiquista acabó metiendo la pelota dentro, claro que la alegría duró poco: en la siguiente jugada, Marvin se la llevó por la derecha, centró y ni Kokubo ni la defensa despejaron un esférico que le llegó a Miguel Gutiérrez. Toma y daca en su máxima expresión.

Aun así, el Benfica recortó otra vez distancias. Gonçalo Ramos cerró su doblete en el 57' tras recibir solo en un saque de esquina. Ya avisó antes en una falta lateral y esta, completamente solo, no la erró para meter presión a un Real Madrid que pareció gestionarlo todo bien... hasta un tramo final de partido donde se rompió absolutamente todo.

Chust cometió un penalti sobre Gonçalo Ramos claro y Tiago Dantas fue al lanzamiento. Tiró abajo, a su izquierda, y Luis López repelió heróico. Lo festejaba el Madrid, pero aún quedaría mucho por sufrir. El Benfica achuchó hasta caer agotado, rendido, sobre el césped de Nyon. Y todo por culpa del meta blanco, que en el añadido le sacó otro chutazo a Dantas cuyo rechace acabó en el larguero.

Se le negó de todas las maneras el gol al Benfica, que perecía ante un Real Madrid que también imita a los mayores desde abajo. El equipo de Raúl González, que el año que viene continuará a los mandos del Castilla con buena parte de esta camada, es campeón de la UEFA Youth League.