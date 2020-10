El madridismo echa de menos a Reguilón

El debate del lateral zurdo del Madrid vuelve a escena. Después de que Zidane le diera descanso a Mendy, Marcelo ocupó el lugar del francés e intentó estar a la altura de las circunstancias.

El madridismo no quedó satisfecho con el rendimiento del brasileño, que casualmente ha sido el único futbolista que ha estado presente en todas las derrotas del técnico galo en su segunda etapa al frente de los 'merengues'.

Y a esto de Marcelo hay que añadirle el gran momento de Reguilón en el Tottenham. Mourinho ya lo considera un fijo en su equipo y el joven futbolista está respondiendo a las mil maravillas.

De hecho, el ex canterano del Madrid, que no contaba para Zidane, asistió a Harry Kane en el tecer gol al West Ham, un encuentro que finalmente acabaron empatando los 'hammers' en la recta final.

Ya estuvo a pleno rendimiento en el Sevilla y ahora quiere ser una de las figuras del Tottenham. Según 'AS', muchos madridistas creen que el club se equivocó al dejarlo ir, pero la entidad tiene un as bajo la manga en verano para decidir si lo recupera o no.