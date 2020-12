El mal perder de Cristiano: su cara durante el The Best, todo un poema. Captura/FIFATV

Cristiano Ronaldo, futbolista de la Juventus de Turín, fue protagonista en las redes sociales pese a no ganar el The Best. La cara del portugués antes de que se anunciara que el trofeo iba a parar a manos de Robert Lewandowski era todo un poema.