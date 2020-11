El Málaga apuesta por la cantera: Larrubia, renovado

El Málaga ha renovado hasta el final de la temporada 2022-23 a David Larrubia, que cumple su sueño de afianzarse en el primer equipo. A sus tan solo 18 años, el malagueño ya es una pieza habitual en los entrenamientos y convocatorias de Pellicer.

"Estoy cumpliendo un sueño. Todavía soy juvenil, me queda mucho por aprender de mis compañeros. Pero no me quiero conformar con eso, quiero seguir aquí en el Málaga y jugar muchos partidos en La Rosaleda; la próxima vez, con la afición en el estadio", explicó el joven jugador malagueño en un vídeo publicado por el club.

Larrubia ya ha participado en cuatro partidos de esta Segunda División, con algo menos de 80 minutos en total disputados. "Pellicer me conoce desde que era muy pequeño. El año pasado me subió del Juvenil al Malagueño. Me da mucha confianza", añadió.

El malagueño es feliz y no quiere desviarse del camino que le ha llevado a estar en boca de todos los malaguistas. "Ahora que se están solucionando los problemas, la cantera debe ser un pilar en este proyecto, y Manolo (Gaspar) lo está consiguiendo. He renovado porque este Málaga me da confianza", concluyó.