El Málaga ata a otra perla: Julio se compromete hasta 2022

El Málaga se asegura la continuidad de otra de las perlas de su cantera. Julio renovó contrato hasta 2022, conque continuará ligado a la actualidad del conjunto de Pellicer, en el que, esta misma temporada, está antojándose cada vez más importante.

Esta ampliación se hace pública no mucho después de que Ramón Enríquez fuera protagonista por la misma razón. El centrocampista traza el camino que sus ex compañeros del filial deben seguir para convertirse en habituales del plantel sénior 'boquerón'.

"Estoy muy contento de renovar un año más porque es un club que me lo ha dado todo y espero devolver esa confianza. El primer año de filial fue bueno a nivel individual. Víctor Sánchez del Amo me llamó para subir con el primer equipo y debuté. He estado con ellos desde que subió Pellicer", dijo el canterano a los medios oficiales de la entidad.

Y añadió: "Mi objetivo es seguir aquí muchos años y poder dar ese salto de meter la cabeza, estar en el primer equipo titular y metiendo goles; ese es mi sueño de cada día y trabajo para ello. Cada día pienso en meter un gol, tanto en La Rosaleda como fuera, y trabajo para lograrlo".