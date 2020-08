El Málaga aún cree en Luis Muñoz y Keidi Bare se lo piensa con el Espanyol

El Málaga mantiene frentes abiertos por los dos lados en su centro del campo. Para empezar, 'AS' asegura que el club no ve imposible que se quede Luis Muñoz, pese a que lo económico no permite de momento su ficha. Por otro lado, aunque la salida de Keidi Bare parecía inminente, ahora podría estar dando largas al Espanyol.