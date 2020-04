El Málaga confía en retener a los jugadores más allá del 30 de junio

El Málaga es uno de los pocos equipos de Segunda División que no ha realizado un ERTE. Manolo Gaspar, viendo la perspectiva de la temporada, confía en retener a la plantilla hasta el fin de la campaña, más allá del 30 de junio.

"Este martes había una reunión. No debe ser algo individualizado, sino algo general. No es lógico que termine el 30 de junio. No creo que haya ningún jugador que después del 30 de junio quiera abandonar el proyecto en el que está e irse a otro equipo sin terminar el campeonato. Si lo hay se cuentan con los dedos de una mano", dijo el director deportivo del Málaga en la 'Cadena COPE'.

El parón llegó en el mejor momento del Málaga en la temporada: "Una p*tada para nosotros por la buena dinámica que llevábamos en juego, sensaciones, comunión con la afición, dentro del club con las decisiones que se venían tomando. Pero esto va más allá del fútbol. Esperemos que se termine pronto y después, cuando volvamos, intentar mantener esa buena inercia".

"El problema del Málaga es posible que lo tengan muchos equipos. Todos estaban tan fiscalizados que igual ahora están con problemas. Ahora tendrán que analizar, e igual las normas las van a tener que modificar para darle luz a estos que estamos viendo", sentenció Manolo Gaspar.