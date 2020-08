El Mallorca de Luis García echó a rodar con buenas sensaciones

Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, ha declarado tras la derrota (1-2) ante el Levante UD en el primer partido de pretemporada del equipo balear disputado el jueves en Pinatar Arena (Murcia), que "las sensaciones son buenas".

"Nos ha costado un poquito en la primera parte y nos han hecho mucho daño por la banda izquierda. Pero luego fuimos más fuertes con Lago (Junior) de lateral, y después, en ocasiones de gol, hemos estado incluso por encima de ellos", señaló García en declaraciones recogidas por el club bermellón.

El técnico madrileño dijo que estaba "contento" con la actitud y ganas de sus jugadores: "Tengo la sensación de haber trabajado en cosas que tenemos que seguir mejorando, pero, la verdad, estoy muy satisfecho. Me gusta ganar pero lo importante es que no haya ningún lesionado, eso es lo importante".

Añadió que ni su equipo ni el Levante estaban "muy rodados" y admitió que tuvo que utilizar a algún jugador "cambiado de posición". "Nos ha faltado gente de refresco al tener algunos contratiempos con algunos que no esperábamos; por eso, Martín (Valjent) ha tenido que jugar todo el partido y esa no era la idea. Pero la actitud ha sido muy buena, el juego también. Si hubiésemos ganado con sensaciones malas no me hubiese gustado, estoy contento", explicó.

García cree que tras sus primer partido en el banquillo del Mallorca "se va viendo" la idea de lo que espera del equipo cuando empiece LaLiga SmartBank: "Quiero que seamos más agresivos en la presión, jugar más en el campo contrario: nos falta, según mi opinión, ser mucho más verticales y utilizar más a los extremos. Pero son conceptos que tenemos que ir metiendo poco a poco, pero estoy contento, la verdad", señaló.

Las dos jóvenes "perlas" de la cantera mallorquinista Luka Romero, mediapunta, y Rafael Obrador, lateral izquierdo, empezaron el partido en el once titular, y también debutaron varios jugadores del filial.

García dijo que todos estuvieron muy bien sin mencionar a ninguno de ellos por sus nombres. El que tuvo más minutos y cuajó una buena actuación fue Luka, de 15 años, internacional con la Selección Argentina Sub 15, nacido en Durango (México) y que la pasada temporada hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en debutar en Primera.