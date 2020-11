El Mallorca felicitó al portero del Vinaròs, con ofertas para ser delantero

El encuentro entre el Vinaròs y el Peñíscula tuvo un final de película. Carlos Aguayo, portero del conjunto local, marcó en el tiempo añadido pero, mientras volvía, recibió el segundo gol desde el centro del campo.

El vídeo del partido ha corrido por las redes sociales. No solo usuarios anónimos han felicitado al portero, sino también el Mallorca, club de Segunda División.

"Reflexión de lunes: ¡carpe diem, aunque sea tan efímero como este momento! Cuando pase todo, Carlos está invitado al Visit Mallorca Estadi a entrenar con Manolo Reina y Miquel Parera", escribió el club balear.

El cancerbero habló con 'Marca' sobre su hito: "Me han hecho ofertas para jugar de delantero. La verdad es que marqué un golazo. Mis compañeros debieron quedarse en el otro campo hasta que yo llegara a mi posición, pero yo me quedo con mi gol".

"Todos los jugadores del Peñíscola vinieron a darme ánimos. He jugado con muchos de ellos estos años en estas categorías y me dieron muchos ánimos. Fue un momento bonito que no se vio. Me levantaron del suelo en un gesto muy deportivo", sentenció Carlos Aguayo.