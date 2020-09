El Mallorca ficha a Braian Cufré a expensas del reconocimiento médico

Braian Cufré será jugador del Mallorca en las próximas horas. Vélez certificó que ha llegado a un acuerdo con el conjunto bermellón para el traspaso del 60% de los derechos del futbolista.

"Braian Cufré continuará su carrera en el Mallorca. El jugador ya se encuentra en las Islas Baleares para los chequeos médicos. La transferencia es por el 60% de los derechos económicos del defensor", escribió Vélez Sarsfield.

Cufré está a la espera de pasar el reconocimiento médico. "Fueron muchos años desde inferiores. Pasamos momentos lindos, malos, pero siempre me quedo con los buenos. Dejé todo lo que pude en cada partido. Me voy lleno y contento con todo lo que di por este club. Me veo feliz", dijo el propio Cufré.

"Muchas gracias a los que siempre me apoyaron en las buenas y en las malas. Vélez es una gran familia, un gran club, se queda mucha gente buena acá. Mismos mis compañeros, grandes personas y muy buenos jugadores. No tengo dudas de que Vélez seguirá siendo lo que siempre fue", sentenció.