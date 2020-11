El Mallorca marca territorio ante la Ponfe

La nobleza está reservada para pocos equipos en Segunda División y el Mallorca se lo demostró a la Ponferradina. Retaron los de Bolo a uno de los candidatos al ascenso directo con un arranque de partido alegre, pero la contestación, efectiva y seria, no pudo ser mejor.

Y Dani Rodríguez fue quien mejor la expuso. Estaban los suyos atacando menos, sustentados en un Raíllo y un Valjent que hicieron un partidazo de principio a fin repeliendo todo balón que colgaban los bercianos y él le dio sentido a este trabajo arriba. Primero, aprovechó una carambola para abrir la lata, y, antes del descanso, batió a Caro de un zapatazo a pase de Mboula.

Jugó un papel vital en que las llegadas bermellonas fueran de más peligro su sala de máquinas. La calidad de De Galarreta, que dio la asistencia de la primera diana, y sus buenos controles de balón daban mucha seguridad. Esto casaba a la perfección con la experiencia de Salva Sevilla, de quien era raro ver un error.

Marc Cardona aparecía menos. El delantero protagonista era Yuri, que, como de costumbre, completó una buena actuación. Él protagonizó las primeras intentonas de la Ponfe. También se acercaba a la zona medular para ayudar en la circulación de pelota, aunque fue yendo a menos.

Tomó el testigo Curro, que fue quien más a prueba puso a Manolo Reina cuando el '10' se disipaba. El portero estuvo sobresaliente cada vez que debió intervenir. Una mano providencial a una volea, una gran parada en un mano a mano, una rodilla dura abajo a un tiro raso...

En la otra punta del campo, Caro no estaba tan en forma, aunque poco pudo hacer cuando Antonio Sánchez hizo de cabeza el 3-0 que sería definitivo. Pudo llegar el cuarto; Luis García no renunció a ello con revulsivos asesinos, pero el marcador no se movió al final.