El manual de cómo seducir a Haaland para Madrid y United

Erling Haaland fue entrevistado por 'Eurosport' en Noruega, de manera telemática, en estos días de confinamiento. En ella, el delantero del Borussia elogió a Solskjaer y trató más temas. Pero hubo una segunda entrega en la que habló de qué hace falta para seducirle a la hora de recibir una oferta, una guía que viene de fábula a Real Madrid y Manchester United, los que más pujan por él.

"Antes de elegir a qué club vas a ir tienes que medir lo bueno que eres, lo bueno que es el club, la gente de allí, cómo te cuidan, cómo te ayudan a evolucionar…”, cofesó Haaland.

"Hay muchos factores. Recuerdo que cuando hablamos de Salzburgo y de diferentes clubes descubrimos muy temprano que Salzburgo era la mejor opción", siguió desgranando el noruego, que siempre trata de tener los pies en el suelo: "Siempre pensé: 'No puedo sobrevalorarme'. Eso siempre ha sido importante para mí, y me he dicho: 'Sí, soy bueno, pero hay muchos buenos jugadores'. Siempre ha sido muy importante para mí no pensar que soy mejor de lo que realmente soy".

Por su edad y su proyección, obviamente Haaland no deja de pensar en un ilusionante futuro, por más que ya ha disfrutado de algunas experiencias vitales. "Me siento muy bien, y sí, ha sido como un sueño, pero también ha habido partidos en el pasado que no fueron tan buenos, por lo que no ha sido perfecto. Pero he tenido algunos años muy buenos. Hoy estoy muy feliz y todavía tengo gente muy buena a mi alrededor, si no mejor, así que diría que esto es solo el comienzo y hay mucho más por venir", insistió.

Real Madrid y Manchester United tienen dinero y buenos proyectos deportivos que ofrecerle. Cómo y cuándo, a tenor de esta entrevista, deja claro que puede determinar quién se lleva el gato al agua en las negociaciones.