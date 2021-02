El Marsella reclamará a Villas-Boas daños y perjuicios

André Villas-Boas, entrenador del Olympique de Marsella, aunque suspendido de empleo y sueldo actualmente, podría tener que indemnizar al club por daños y perjuicios. El motivo, que, en rueda de prensa, además de presentar su dimisión, dijo que la directiva fichó a Ntcham cuando él dijo expresamente que no lo quería.

Esto se tomó como una falta de respeto a Pablo Longoria, encargado de incorporar futbolistas. Lo afilado de las palabrars del técnico podría hacer que la entidad le reclame por los conceptos antes mencionados, según informa el diario francés 'L'Équipe'.

Las palabras del preparador fueron estas: "He presentado mi dimisión porque no estoy de acuerdo con la dirección deportiva. Dije que no quería a Olivier Ntcham y lo han fichado igual. Ya no quiero nada del club. Ni dinero. Solo que me dejen irme". Si hay caso, el juez tendrá que sopesar sus consecuencias en el equipo.

Si le da la razón al Olympique de Marsella, André Villas-Boas tendría que abonar una indemnización basada en lo que el club habría dejado de ganar, tanto en lo económico como en lo deportivo, y en lo que no ganará en el futuro inmediato debido a su actitud. Además, si se concluye que actuó de mala fe, la sanción sería más grave.