El martirio de Musonda, el número uno de una generación de superdotados

Como recuerda 'AS', Timo Werner, Marco Asensio, Leroy Sané, Adama Traoré, Lo Celso, Julian Brandt... Charly Musonda forma parte de una generación brillante del fútbol, un deporte que se ha cebado con el atacante durante los últimos años.

Una amplia lista de talentos que ahora están todos por delante de Musonda. Pero años atrás no era así. Ni mucho menos. El delantero, de hecho, fue nombrado el mejor jugador de su generación en su día, con 16 años. Pero se encontró con el mayor obstáculo de un futbolista.

"Han pasado cuatro años desde que pude jugar partidos profesionales seguidos. Tres desde la última vez que lo hice para mi club. En dos de esos últimos cuatro años, me lesioné el ligamento cruzado de la rodilla", recordó en su cuenta de Instagram.

"No sentía nada más que angustia y dolor. Los médicos que pasar por una cirugía después de haber estado tanto tiempo fuera sería mi final. 'Una montaña imposible de escalar', fueron las palabras. Para todos los niños que tienen un sueño y están lesionados o atraviesan por enormes contratiempos... no os rindáis. Seguiré escalando la montaña insuperable todos los días para correr con el balón una vez más, porque no hay mejor sensación que enfrentar a alguien y sentirse vivo. Hasta que llegue ese momento, seguiré entrenando y creyendo en una remontada imposible", añadió Musonda.

Una actitud admirable después del calvario por el que ha pasado. Una joya en su día del Chelsea, que decidió cederle al Betis en la temporada 2015-16 para que explotara sus facultades. Tras eso, sus experiencias en Celtic y Vitesse los años siguientes acabaron de la misma forma: en lesión grave.

Ahora, a sus 23 años, un gran talento que aspiraba a comerse el mundo en su día entre su generación ahora sueña con volver a sentirse futbolista y olvidar su mayor miedo.