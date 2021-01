El 'matalíderes' conquista Mallorca

Nuevo apodo para Las Palmas. Ya no es solo la Unión Deportiva o el 'pío pío', también es el 'matalíderes' de Segunda División. Se deshizo de los dos principales inquilinos de la primera plaza del campeonato en cuestión de dos jornadas, la última ante el Mallorca, y se asentó en la zona cómoda de la tabla.

Lo hizo, además, brindando sensaciones muy positivas. El equipo tuteó a los bermellones y les terminó de quitar la vitola de invencibles. No le dio ningún miedo llevar el peso del duelo, sobre todo en la primera mitad, y combinar con soltura con mucho protagonismo de Sergio Ruiz en la distribución y Róber en la chispa.

La pólvora corrió de la cuenta de Araujo. Una acción de delantero puro le valió para mandar los puntos a Canarias. Tras una carambola en el área previo intento de pared con Kirian, engatilló rápido una volea de derechas que sorprendió a Manolo Reina a los 21 minutos de partido.

Un tiro así de potente e inesperado habría superado quizá a Ale Domínguez en la otra punta del campo. El guardameta fue capaz de hacerle un paradón a Abdón en el área y de abortar varios disparos peligrosos, pero también de dejar escapar de sus guantes algún que otro balón fácil. Pesó al final más lo bueno que lo malo para alegría suya y de su equipo.

El Mallorca no dio la sensación de superioridad que lubricaba aquella imparable racha con la que comenzó el campeonato. No estuvo cómodo prácticamente nunca aunque jugaba en casa, incluso se desquició en ciertos momentos y las ocasiones que generó no las tradujo en goles. Ni Abdón, ni Amath, ni Dani Rodríguez ni los revulsivos desatascaron la situación.

También tuvo mérito en esto la defensa de Pepe Mel. Le tocó dar un paso adelante en la segunda mitad, de dominio bermellón, y no decepcionó. Quedó así bien acabada, con un lacito, la actuación de la Unión Deportiva, completa, seria y acertada. Los de Luis García se estancan en la cima.