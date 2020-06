El mayor temor de Zidane: "Que mis hijos se conviertan en pequeños idiotas"

Frédéric Hermel, periodista francés y colaborador de 'AS', lanzó un libro llamado 'Zidane', sobre la vida y obra del ex futbolista y ahora entrenador del Real Madrid. En unas declaraciones concedidas a 'Marca', quiso hablar sobre el técnico 'merengue'.

El conocido periodista desveló la faceta de Zidane como padre: "Me dejó atónito una anécdota que me contó cuando volvía en un avión con Di Stéfano y Zidane, tras la entrega del Balón de Oro. Hablamos de la vida y me reconoció: 'Yo tengo un temor: que mis hijos se conviertan en pequeños idiotas'. Vi el miedo de un padre superfamoso que quería proteger y educar en valores a sus hijos. Va al Liceo francés a las tutorías como un padre normal, es papá Zinedine".

Y añadió sobre sus valores: "Renunció a seis millones de euros del año de contrato que le quedaba como jugador del Real Madrid. En 2018 también deja el banquillo del Madrid y si no se siente a gusto pues se va. Me gustan sus valores, los de sus padres, esa rectitud".

Además, se mostró muy seguro del éxito de 'Zizou' como técnico: "Zidane va a ser más grande como entrenador que lo que fue como jugador. Tiene tiempo. Ha ganado diez títulos en cuatro años y solo tiene 48 años. Todavía tiene que progresar".

En cuanto al futuro del técnico francés después del Real Madrid, comentó: "Zidane es muy del Marsella. No lo veo en el PSG. Sí en otros clubes con historia como la Juventus o a lo mejor el Bayern. Pero Zidane nunca piensa en el futuro".

Finalmente, desveló su gran relación con Guardiola: "Zidane es un hombre de fútbol. Cuando estaba sacándose el carnet de entrenador estuvo tres días viendo a Pep en Múnich. Tiene una relación muy buena con Guardiola".