El médico de la AFA dio una clase sobre cómo afrontar el coronavirus

Villani habló con 'Olé' y repasó las últimas medidas tomadas para frenar una crisis que cada vez preocupa más. Abogó por hacer caso a las autoridades sanitarias para poder superarla.

"En estos casos es necesario hacer un buen trabajo de educación tanto con los jugadores como con la gente. El problema son las aglomeraciones, cuando se junta mucha gente, dado que la tos desata unas gotitas hasta varios metros", destacó Villani.

"En la AFA íbamos a aclarar las medidas que el ministerio determinara. Si se iban a jugar las eliminatorias, íbamos a respetar la decisión. Al no hacerse no va a haber problema y no vamos a tener que seguir con el procedimiento", añadió.

Y cerró: "Nosotros hicimos ese trabajo educativo en la AFA. Pusimos todas las imágenes para concienciar del lavado de manos y cómo se tiene que actuar".