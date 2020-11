El médico de Maradona aclaró su detención hace diez años

Una de las personas más allegadas a Maradona es su médico, el doctor Leopoldo Luque. El galeno se encarga del cuidado del 'Pelusa' mientras está ingresado en la clínica Olivos.

Después de hablar del estado e salud del '10' en más de una ocasión, 'Olé' se puso en contacto con él para que aclarase un tema personal del pasado. Y es que hace diez años fue detenido por la policía en una pelea callejera.

"Mi familia me invitó para ir un fin de año a Caraza, allá por 2010. Estaba en la casa y me dicen que afuera se estaban peleando. Salí y vi que estaban discutiendo mi hermano, dos cuñados míos y dos personas más en una esquina. Todos conocidos. Hubo forcejeos, uno me quiso pegar a mí, y la persona que después terminó muriendo se fue para otro lado", empezó recordando Luque.

Asimismo, el doctor continuó en la misma línea: "Yo sabía que no había hecho nada. Y un día, de la nada, vino la policía al Hospital Finocchietto, donde trabajaba, y me llevó. ¡Imaginate! Fui a la comisaría y no entendía nada. Caí en Villa Diamante. Cuando mi abogado me mostró lo que habían declarado los testigos, no lo podía creer. Decían que yo había pateado a la gente en el piso, pisado cabezas...".

Por último, el médico personal de Maradona habló del momento en el que se resolvió todo. "Fui a juicio y todos los que me habían acusado dijeron lo contrario. Yo no había hecho nada. Y cuando le tocó hablar al hermano de la persona muerta, también dijo que nunca me vio a mí pegarle. Y me absolvieron", concluyó.